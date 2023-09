Scivolo di metallo pericoloso per i bimbi 

Scivolo pericoloso per i bambini. La segnalazione arriva dalle mamme poiché, al Parco della Legalità in via Costituzione, a Sestu, lo scivolo è di metallo e non di plastica come negli altri parchi. In queste giornate molto calde, diversi bambini hanno lamentato di uno scivolo inutilizzabile con il rischio di ustionarsi per le elevate temperature raggiunte dal gioco. Il vicesindaco Massimiliano Bullitta afferma che verranno fatte le verifiche per rimediare al problema e alle segnalazioni che stanno arrivando solo recentemente. (m. c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA