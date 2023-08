Scivolo a due metri dal mare  «Serve la sedia job per disabili» 

«La passerella sulla spiaggia di Gutturu e Flumini non basta per consentire ai disabili l’accesso al mare, non c’è la sedia job». Alessandra Podda scrive al sindaco di Arbus, Paolo Salis, e all’assessore al Turismo, William Collu, e chiede un ulteriore intervento per facilitare l’accessibilità delle persone in carrozzina. «Abbiamo la casa – dice Podda – in questo villaggio e con mio mio padre sulla sedia a rotelle è difficile raggiungere la spiaggia attraverso una strada in discesa, si può fare solo in retromarcia. Grazie all’aiuto delle persone e soprattutto dei bagnini del Comune si supera l’ostacolo. La recente installazione delle pedane in pvc facilita certamente il percorso, ma ahimè termina a tre-quattro metri dall’acqua. A quel punto abbiamo chiesto al bagnino di usufruire di una sedia job, ma a Gutturu non c’è». Alla fine l’appello: «Chiedo un secondo intervento affinché il vostro gesto iniziale possa essere veramente d’aiuto». Il Comune si è dato subito da fare per risolvere il problema. «Con l’installazione della passerella – ricorda il vice sindaco, Simone Murtas – anche a Gutturu è arrivata la sedia job, ma l’indomani siamo stati avvisati di un guasto ed è stata portata via e messa in sicurezza. Ci scusiamo con la famiglia Podda del disagio creato. L’impegno dell’amministrazione e abbattere qualsiasi barriera architettonica che rende inaccessibile il nostro mare. Quest’anno, per la prima volta, oltre alle passerelle sono arrivate tre sedie per disabili, Torre dei Corsari, Piscinas e Gutturu». ( s. r. )

