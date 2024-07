Scivoli assenti, mare vietato ai disabili 

Passerelle che si fermano a metà spiaggia, pochissime sedie job e tanti ostacoli che non permettono di arrivare in riva del mare. È il tour della disperazione, della rabbia, della delusione. Anche quest’anno la maggior parte delle coste non è accessibile per chi ha difficoltà motorie. E chi vive già il proprio calvario ora alza la voce con la speranza di svegliare qualche amministratore.

La denuncia

A lanciare l’allarme è Alfio Uda, presidente dell’associazione “Sardegna Accessibile”, nata tempo fa per dare voce alle esigenze dei malati. «Siamo alle solite, per noi ci sono sempre meno servizi – sostiene – Eppure basterebbe veramente poco per installare in ogni spiaggia un piccolo solarium con lettini, ombrelloni e bagni chimici. Noi non siamo diversi dagli altri, abbiamo il diritto di vivere una giornata di mare senza difficoltà, in autonomia. Siamo disponibili a mettere a disposizione le indicazioni necessarie per risolvere concretamente un problema umanamente sentito e legalmente doveroso».

La mappa

L’ultima spiaggia che Alfio Uda ha visitato, pochi giorni fa, è Porto Alabe: «È un disastro - racconta - Percorrere la passerella con la carrozzina è difficilissimo perché le pedane sono staccate l’una dall’altra. E poi quando si arriva a metà spiaggia, la passerella non c’è più e un disabile è costretto a ritornare a casa». Non va meglio nelle altre zone. «Per ora sono accessibili e attrezzate solo Mari Ermi e San Giovanni a Cabras, la spiaggia di Arborea - va avanti - A S’Archittu c’è solo un montascale, una job e una piccola piattaforma di legno. Apprezziamo lo sforzo ma non è quello che a noi serve». Anche a Torregrande le poche passerelle non arrivano fino alla riva e i disabili devono chiedere aiuto ai bagnanti; l’unico lido attrezzato è all’interno di un’attività commerciale. Nella stessa borgata non è mai decollato nemmeno il progetto dedicato ai disabili “Sea scout Beach”.

Irene Depalmas, mamma di una 15enne in sedia a rotelle, denuncia le condizioni del litorale di San Vero Milis. «Tutte le spiagge sanveresi sono inaccessibili. Invito il sindaco a fare una passeggiata con me e mia figlia». Problemi da Sa Rocca Tunda a Putzu Idu fino a S’Arena Scoada: alla fine della passerella c’è persino un grosso masso.

