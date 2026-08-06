Scivola dalla scogliera e muore 

Morta dopo una caduta di oltre dieci metri. Ha perso la vita così, ieri in tarda mattinata, la 71enne Angela Plebe, precipitando dalla scogliera che si affaccia sulla spiaggia La Frana, a circa un km di distanza dalla frazione di Porto Palmas. L’arenile rappresenta una delle insenature più affascinanti del territorio sassarese, conosciuto da residenti e turisti per le acque cristalline e l’aspetto incontaminato ma anche per le insidie delle formazioni rocciose che circondano l’area, vie di passaggio per raggiungere la lingua di sabbia. Stavolta sono risultate fatali per la donna che si trovava a percorrere, intorno alle 11.30, uno dei sentieri insieme al figlio e al nipote.

La caduta

Da chiarire ancora le cause dell’episodio e se il decesso possa essere stato la conseguenza di una mossa sbagliata da parte della donna mentre poggiava i piedi sulla superficie. Da valutare anche però la possibilità che si sia sentita male, forse a causa delle alte temperature, perdendo per un attimo l’equilibrio e cadendo lungo il dirupo. In ogni caso una sequenza fulminea, che non ha dato scampo alla vittima, nonostante che il figlio, accortosi di quanto stava accadendo, abbia provato ad afferrarla riportando a sua volta delle ferite. Sfuggita alla sua presa la madre, priva di qualsiasi appoggio per frenare la discesa, è volata sulla spiaggia impattando con violenza. Immediata la chiamata ai soccorsi arrivati sul posto sia con una medicalizzata del 118 che con l’elisoccorso dell’Areus. La pensionata era cosciente al momento dei tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario. Purtroppo le ferite erano di gravità tale che, dopo poco, è morta, forse a causa di una emorragia interna. Insieme agli operatori sanitari erano presenti anche gli agenti della Polizia per i primi accertamenti.

Angela Plebe era di origine campana ma residente da tempo in città e, su un profilo social, viene ritratta più volte al mare con la famiglia nella zona di Stintino. Una passione per gli scenari marini, come quello di La Frana, che aggiunge un’altra croce alla sua storia. Sei anni fa infatti era scomparsa un’altra donna, di 59 anni, sempre d’estate, anche lei scivolata nella stessa area. Poco distante, ancora nel 2020, tra l’Argentiera e Stintino, era precipitato anche un escursionista sassarese, subendo la stessa sorte.

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