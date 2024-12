Scivola dalla scala e sbatte la testa: morto un pensionato 

La moglie, inferma, lo ha chiamato inutilmente. Tante volte senza ottenere alcuna risposta. Preoccupatissima, impossibilitata a raggiungere il cortile di casa, si è messa in contatto con un figlio che ha fatto la scoperta. Giovanni Airi, 89 anni, storico, amatissimo ex bidello delle scuole di Villaputzu, è stato trovato cadavere vicino alla scala da dove era scivolato da una altezza di meno di due metri. Sfortunatamente, nella caduta ha battuto la testa per terra restando ucciso per le ferite.

Airi era conosciuto e stimato nel Sarrabus. Sotto i suoi occhi sono passate generazioni di ragazzi. Per questo in paese tutti lo salutavano con affetto per strada. Il pensionato ottantanovenne è morto nella sua abitazione di via Bellini, proprio nel rione dell’ex scuola materna, alla periferia del paese.

L’incidente si è verificato nella prima mattinata: a lanciare l’allarme è stata prima la moglie dell’uomo, poi il figlio che ha trovato il babbo per terra. Ha tentato di rianimarlo. Inutile l’intervento dei sanitari arrivati con una ambulanza del distretto Sarrabus Gerrei. Per Airi non c'era più niente da fare, i soccorritori hanno potuto soltanto constatare il decesso del pensionato.

Sul posto sono intervenuti anche I carabinieri di Villaputzu e del nucleo operativo della compagnia di San Vito. La salma è stata subito messa a disposizione della famiglia per i funerali. Grande il cordoglio in paese. Ai funerali che si terranno domani ci sarà sicuramente tanta gente.

