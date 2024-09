Scippo di milioni sull’edilizia 

«Edilizia pubblica, la Regione taglia i fondi a Nuoro». La denuncia dall’ex assessore Pierluigi Saiu, che parla di uno scippo di risorse già affidate a Nuoro. Una sorta di gioco delle tre carte quello fatto da Area perché da una parte a Nuoro si tolgono quasi 4 milioni dei fondi (sui 10 milioni di partenza) destinati a febbraio, e dall’altra le si riassegnano nuove risorse per tornare a 10 milioni. Si tagliano fondi già programmati per gli interventi di manutenzione degli alloggi popolari di Nuoro, e con quelli si raddoppiano gli interventi per Cagliari e Sassari.

Le nuove risorse

Con la delibera 14/87 del 22 maggio la giunta regionale «integra» con 27 milioni il “Programma straordinario manutenzioni del patrimonio Erp di Area” avviato nella consiliatura dall’assessore Saiu, che a febbraio aveva posto una dotazione iniziale di 43 milioni di euro. Delibera che ripartiva i fondi «assegnando 10 milioni a Nuoro e Cagliari, 9 a Sassari, 8 a Carbonia e 6 a Oristano - spiega Saiu - La nuova Giunta ha deciso di integrare quello stanziamento ma senza ripartire le risorse, e in delibera viene stabilito che i 27 milioni saranno assegnati “sulla base della consistenza del patrimonio edilizio e dei fondi».

Lo scippo

La ripartizione è lasciata ad Area, e arriva con la delibera 18 del 25 luglio. «Area non si limita a ripartire le nuove risorse, ma riprogramma le precedenti - denuncia Saiu - e così Nuoro, che con la mia delibera aveva 10 milioni, passa a 6.3 milioni». Il taglio colpirà anche Oristano e Carbonia. Sommando i due stanziamenti Area destina 20,5 milioni a Cagliari, 19,180 a Sassari, 12,67 a Carbonia-Iglesias, 10,283 a Nuoro, 7,364 ad Oristano.

«Con la giunta Todde le risorse per Cagliari e Sassari raddoppiano, e a Nuoro arriva l’1 percento delle aggiuntive» sottolinea Saiu che evidenzia come i 27 milioni sono «risorse residue già disponibili sulla base di un accordo Stato-Regione, e possono essere ripartite anche con criterio diverso, ma i 43 milioni sono accantonamenti del bilancio di Area, e devono essere ripartiti per ambito territoriale sulla base di quanto accantonato. Nuoro e Cagliari hanno accantonamenti maggiori. Non si possono togliere quelle risorse a Nuoro né può farlo Area con una delibera, a meno che la giunta Todde non la revochi. Gli accantonamenti di Nuoro devono rimanere. Che aspetta la Todde ad intervenire?»

