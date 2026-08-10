Scippo di lusso, due arresti 

Nuova stagione di furti vip, i ladri dei ricchi colpiscono anche quest'estate: l'ultimo colpo messo a segno è una rapina in pieno giorno – sabato pomeriggio – nel cuore di Porto Rotondo. Vittima, un avvocato romano, strattonato e derubato mentre passeggiava con la famiglia nel centro del prestigioso borgo turistico: avvicinato da tre uomini, il malcapitato sarebbe stato scaraventato a terra, riportando tante escoriazioni, e spogliato di un prezioso orologio che indossava al polso. Individuati e fermati in meno di ventiquattro ore dall'accaduto, anche grazie all'efficienza del sistema di videosorveglianza del Consorzio di Porto Rotondo e della Marina, i presunti responsabili dello scippo sarebbero due giovani di 23 e 35 anni, di origine algerina e residenti in Francia, già noti alle forze dell'ordine per precedenti specifici.

Indagini record

Il provvedimento di fermo è stato eseguito domenica dai militari della Sezione operativa del Nucleo radiomobile dei Carabinieri di Olbia con il supporto dei colleghi di Porto Rotondo che hanno condotto le indagini, avviate subito dopo i fatti. Arrestati all’aeroporto Costa Smeralda mentre tentavano di lasciare la Sardegna, i due scippatori, che hanno cercato di scappare dai militari, sono stati portati nel carcere di Bancali a Sassari, a disposizione dell'autorità giudiziaria e la convalida del fermo potrebbe avvenire nei prossimi giorni. Secondo le prime informazioni, i presunti ladri, che hanno fornito false generalità, farebbero parte di una banda composta da una decina di persone, probabilmente coordinate da una regia con base a Milano, che agisce nelle più rinomate località turistiche balneari e montane. Con lo stesso schema: una tecnica rodata per aprire il cinturino e sfilare, in pochi istanti, gli orologi, soprattutto di pregio, di cui conoscono bene caratteristiche e tipologie. Quello, del valore di circa 100mila euro, sottratto al professionista a Porto Rotondo non è stato ancora ritrovato, presumibilmente in possesso del terzo uomo responsabile dello scippo, non ancora rintracciato. La banda dei cacciatori di orologi di lusso, la scorsa estate, ha messo a colpo una raffica di furti a Porto Cervo, finita con cinque fermi per aver rubato almeno un Rolex Daytona da 40mila euro, un Richard Mille da 300mila e un Patek Philippe poi trovato e restituito alla proprietaria.

RIPRODUZIONE RISERVATA