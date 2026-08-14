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Porto Cervo.
15 agosto 2026 alle 00:33

“Scippo” da mezzo milione 

Imprenditore canadese seguito, aggredito e rapinato dell’orologio 

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La banda degli orologi è tornata a colpire e questa volta in maniera ancora più spregiudicata e violenta nel cuore di Porto Cervo. La vittima è un facoltoso imprenditore canadese che è stato seguito e aggredito per sottrargli il prezioso orologio che portava al polso, un prezioso Richard Mille dal valore di mezzo milione.

L’imprenditore ha passato la serata in un ristorante e poi è salito in macchina, una Bugatti, è passato in un rifornitore di benzina – dove probabilmente era già seguito – e infine è rientrato verso il centro di Porto Cervo. Qua, una volta sceso dall’auto, è stato sorpreso alle spalle da due persone e immobilizzato per il brevissimo tempo necessario a sfilargli il prezioso orologio, quasi certamente già accuratamente monitorato. Al malcapitato non è rimasto altro da fare che dare l’allarme ma i malviventi erano già scomparsi. I carabinieri hanno avviato immediatamente le ricerche che, appena qualche giorno fa, in un caso analogo a Porto Rotondo avevano dato buoni frutti con l’arresto di due presunti responsabili. Il terzo, però, era sfuggito alla cattura insieme all’orologio. In quel caso erano state determinanti le immagini della videosorveglianza del Consorzio di Porto Rotondo. E altrettanto rilevanti potrebbero essere quelle del Servizio di vigilanza della Costa Smeralda che ha occhi elettronici in ogni angolo.

L'allarme

La nuova stagione di furti di lusso sta destando notevole allarme. Dall’inizio della stagione ammonta a circa un milione e mezzo il valore degli orologi sottratti ai ricchi proprietari tanto che il servizio di vigilanza ha dovuto incrementare il personale. Secondo i risultati delle indagini si tratterebbe di una banda specializzata modulare che si sposta nelle diverse località turistiche di lusso, gli ultimi arrestati (come era avvenuto lo scorso anno) sono franco-algerini. Non è escluso però che ci siano talpe in loco che girano le informazioni alla banda che ha nel mirino solo orologi extralusso. Con qualche rischio del mestiere: un altro Richard Mille, scippato lo scorso anno, si era poi rivelato un falso.

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