Scippo alla Sardegna, protesta trasversale 

Il diritto dei sardi alla mobilità non vale nulla. Almeno per Roma; quello dei siciliani, invece, si è convertito in una priorità da pagare a peso d’oro. Tutto scritto nella Legge di bilancio 2024, quella che il Parlamento si appresta ad approvare. Nella manovra i “cugini” siciliani si ritroveranno un “regalino” da 14,6 miliardi, destinati alla costruzione del Ponte sullo Stretto; per la Continuità territoriale della nostra Isola, invece, sono stanziati appena 4,965 milioni. Lo provano le carte pubblicate ieri in un’inchiesta de L’Unione Sarda .

Bocche cucite

Deputati, senatori e e consiglieri regionali, però, non hanno ancora approfondito la questione. Gli onorevoli sentiti dal nostro giornale chiedono l’anonimato e prendono tempo. Si dicono pronti a studiare le carte solo tra qualche giorno, quando sulla Legge di bilancio arriverà il sigillo finale. Ma la sensazione è che tutti abbiano ben chiaro quanto l’impostazione del Governo sia indifendibile. In Rete, nel frattempo, è diventato virale un vecchio video in cui Matteo Salvini, oggi ministro delle Infrastrutture e principale sponsor dello Stretto, tuonava contro il progetto inventato da Silvio Berlusconi. Era il 28 settembre del 2018. Il leghista, in un’intervista a La7 , assicurava: «Parecchi ingegneri dicono che non stia in piedi. Io non vorrei spendere qualche miliardo di euro per un ponte in mezzo al mare, quando sia in Sicilia che in Calabria non ci sono i treni».

Il paradosso

Passati cinque anni, il ministro ha cambiato idea e tutti quei soldi adesso li vuole spendere. Alla faccia dell’insularità inserita in Costituzione per riconoscere più risorse anche alla Sardegna. Roma, per ora, sembra intenzionata a far uscire dall’isolamento solo la Sicilia. Ma Michele Cossa, quota Riformatori, non ci sta. «Siamo la Regione europea più lontana dal Continente, e questo ci costa ogni anno un quarto del Pil - dice l’onorevole -. È inaccettabile che a livello nazionale continuino a ignorare questo dato di fatto. Siamo consapevoli che vadano rispettate le esigenze di tutti i territori, ma per la Sardegna serve un impegno politico e finanziario ben diverso».

La difesa

Al fianco del Governo di Giorgia Meloni si schiera il primo degli FdI isolani, Salvatore Deidda, presidente della commissione Trasporti alla Camera. Il deputato non nega che nella Legge di bilancio per la mobilità sarda ci sia appena lo 0,03 per cento di quanto stanziato per la Sicilia. Una percentuale che scende allo 0,011 se si conteggiano le risorse previste per l’Alta velocità nel Mezzogiorno: un nuovo investimento che da Palermo raggiungerà Bari, passando per Napoli. Un tesoretto da 44,6 miliardi che «rientra nella Rete transeuropea di trasporti, per questo non ci si deve allarmare se la Sardegna è esclusa dalla ripartizione finanziaria inserita nella manovra 2024». Deidda assicura che «per la Continuità territoriale della nostra Isola stiamo lavorando anche a Bruxelles e ci saranno altri provvedimenti per supportare le opere regionali».

L’attacco

La prua contro il Governo nazionale la punta Silvio Lai. Il deputato dem ha fatto due conti seguendo un principio di equità. «Se i 14 miliardi in dodici anni venissero destinati alla rete ferroviaria di Sardegna e Sicilia, anziché al Ponte sullo Stretto, le due maggiori isole del Mediterraneo vedrebbero realizzati 700 chilometri di binari per treni capaci di percorrerne 200 all’ora. Lo sviluppo di Sardegna e Sicilia cambierebbe». Le linee ipotizzate sono la Cagliari-Sassari-Olbia e la Agrigento-Palermo-Catania, diventate oggetto di un emendamento alla Legge di bilancio. Il parlamentare del Pd annota sul finale: «La premier Meloni permette al suo vice Salvini di giocare con il Ponte svuotando il Fondo di sviluppo e Coesione destinato all’intero Mezzogiorno italiano».

L’appello

Alessandra Zedda, l’azzurra del Consiglio regionale, chiede a tempo di record una revisione della manovra. «Non è pensabile concentrare tutte le risorse sul riconoscimento dell’insularità siciliana mettendo fuori gioco la Sardegna». L’esponente di Forza Italia considera il Ponte sullo Stretto «un’opera importante, i grandi investimenti servono a tutto il Paese. Ma la Legge di bilancio va corretta perché così facendo non garantisce il diritto alla nostra mobilità». Una beffa doppia se ci considera la Carlo Felice: dal documento finanziario risultano stralciati i 45 milioni in tre anni per la messa in sicurezza della super strada e la realizzazione degli svincoli. La Sardegna non solo vedrà briciole rispetto alla Sicilia, ma perderà pure quei pochi soldi già deliberati.

RIPRODUZIONE RISERVATA