Scippi e rapine agli anziani, tre a processo 

Per la Procura sarebbero i presunti autori di alcuni scippi e rapine ai danni soprattutto di anziani. Ne è convinto il pm Gaetano Porcu che, ieri mattina, ha chiesto al giudice Luca Melis di condannare a 5 anni di carcere Italo Lattucca (20 anni), sollecitando anche 3 anni e 2 mesi di reclusione per il coetaneo Andrea Fiorillo e l’assoluzione, per incapacità di intendere e di volere al momento del fatto, nei confronti di Nicholas Benossa, 23 anni.

I tre giovani, assistiti dagli avvocati Luca Argiolas, Gianluca Aste e Alessandro Melis, erano finiti nei guai al termine di un’indagine della Squadra Mobile coordinata dal sostituto procuratore Alessandro Pili. Gli investigatori li avevano sospettati di una serie di scippi in via Regina Margherita, a Pirri e a Quartu Sant’Elena. Ieri mattina il pubblico ministero Gaetano Porcu ha sollecitato le due condanne e l’assoluzione. Alcuni difensori hanno già parlato: il 20 novembre ci sarà la sentenza.

