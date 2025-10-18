Scippi a cinque stelle: tra le vittime un principe del Bahrein 

Amine Zeguir, Zakaria Elhdriaslh e Salim Hadad: sono loro, secondo la pm Sara Martino, i responsabili di alcuni dei clamorosi scippi messi a segno questa estate in Costa Smeralda. Origini algerine, cittadinanza francese o spagnola, età compresa tra i 35 e il 28 anni, i tre sono destinatari di un decreto di giudizio immediato. La pm Sara Martino sarà il aula il 15 dicembre prossimo, ma le indagini non sono ancora concluse. I Carabinieri sono risaliti anche alla “centrale” della banda che sarebbe a Milano. Gli indagati sono accusati di avere sottratto orologi di lusso, sino a 300mila euro di valore, a persone che avrebbero controllato e pedinato. L’episodio più grave è avvenuto il 23 luglio scorso. La vittima dello scippo è un giovane principe degli Al Khalifa, famiglia regnante del Bahrein. La scena del raid attribuito ai tre algerini viene descritto dai Carabinieri. Due persone scendono da un taxi, una è un componente della famiglia Al Thani (i sovrani del Qatar, proprietari della Costa Smeralda) l’altra è la vittima. Uno degli scippatori si avvicina al principe, lo saluta in arabo e poi improvvisamente lo scaraventa a terra. Il giovane, colto di sorpresa, non riesce a reagire e viene immobilizzato e derubato di un costoso Patek Philippe modello Aquanaut. Il colpo si conclude nel modo peggiore per i franco algerini, individuati e arrestati dai Carabinieri. Vittima di un altro scippo è una modella tedesca. Gli indagati sono difesi dagli avvocati Maria Assunta Argiolas e Salvatore Arcadipane. Alcune delle vittime sono assistite dall’avvocato Rino Cudoni.

