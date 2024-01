Scippatore inseguito e arrestato 

Una agente della Polizia locale e un carabiniere fuori servizio hanno arrestato un trentasettenne residente in un comune della provincia del Sud Sardegna che aveva appena scippato una ragazza.

Intorno alle 15,30 la vittima e lo scippatore erano in via Is Magliari a una fermata dell’autobus, insieme ad altre persone. Improvvisamente il giovane ha strappato la borsetta della vittima ed è fuggito.

In quel frangente transitava un carro attrezzi con a bordo una poliziotta della Municipale che appena si è resa conto di quanto stava accadendo è scesa dal camion ed ha inseguito l’uomo, assieme al carabiniere che aveva assistito all’evento, raggiungendolo e arrestandolo. Oggi è in programma il processo per direttissima.

