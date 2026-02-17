«Scippati i soldi per lo stadio» 

Da campo di patate a tempio del calcio. Allo stadio Vanni Sanna, secondo Michele Pais, ex presidente del consiglio regionale, sarebbero stati “scippati” dall’attuale esecutivo Todde circa 13 milioni di euro. Parte dei 50 destinati dalla giunta Solinas, secondo l’esponente leghista, ai complessi sportivi del nord isolano, inclusi l’impianto di Latte Dolce, lo stadio Mariotti di Alghero e le piscine di Sassari, Alghero e Porto Torres. «Invece - attacca il politico algherese – questa giunta di centro-sinistra ha scelto di parcellizzare le risorse in tutta la Sardegna con micro-interventi di piccolissimo calibro». Soldi, si suggerisce, in grado di mutare l’aspetto di casa Torres, che ha 106 anni di vita e li dimostra tutti.

«Oggi - denuncia ancora Pais – ne paghiamo le conseguenze con uno stadio che cade a pezzi e una squadra che rischia di essere penalizzata per colpe non sue». Tanto che il rappresentante del Carroccio insinua la possibilità di una migrazione: «Costringere la Torres a giocare lontano da Sassari significherebbe colpire il cuore sportivo e identitario del nord dell’Isola».

Responsabile sarebbe quindi la Regione, tacciata di essere “totalmente assente” mentre, riferisce Pais, «la società e la dirigenza stanno compiendo sforzi straordinari per garantire a Sassari la serie C».

Il caso finanziamenti

La struttura ha potuto contare su un recente finanziamento da un milione e mezzo, regionali e comunali. Si tratta di parte delle misure attuate per omologare la struttura alle norme federali della Lega Pro, senza cui non sarebbe stato possibile iscrivere la squadra al campionato. Il vero neo però è il manto erboso, a tratti impresentabile che, per essere rifatto, necessita di un milione di euro. «Abbiamo reperito - afferma l’assessore comunale al Bilancio Giuseppe Masala - circa la metà del finanziamento tramite la ex legge Bucalossi e l'avanzo per investimenti determinato in 440mila euro, al quale aggiungeremo la ormai consueta quota di programmazione dell'avanzo libero». Tra giugno e luglio, questa la promessa, la somma ci sarà tutta. Sul dirottamento dei fondi risponde una nota dell’assessora regionale Ilaria Portas. «Alle affermazioni dell’ex presidente Pais non corrisponde alcuno stanziamento, – evidenzia l’assessora Portas – non c’è stato alcuno scippo di risorse perché la Giunta Todde ha addirittura ampliato l’importo destinato “alla realizzazione di un piano straordinario di completamento e riqualificazione dell'impiantistica sportiva del territorio regionale”, stanziando congrue risorse per gli impianti del nord Sardegna».

RIPRODUZIONE RISERVATA