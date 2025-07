Scippata sulla Passeggiata di Porto Cervo: in ospedale 

Ennesimo tentativo (stavolta, riuscito) di scippo in pieno centro in Costa Smeralda, nella notte tra mercoledì e giovedì: derubata di una collana una ragazza che camminava nella Passeggiata di Porto Cervo. Inseguita da un gruppo di malviventi noto per prendere di mira turisti facoltosi, la donna è caduta rovinosamente, riportando ferite e contusioni che hanno richiesto l'intervento del 118. Trasportata in Pronto soccorso al Giovanni Paolo II di Olbia, la turista in vacanza a Porto Cervo è ancora ricoverata.

Le guardie giurate dell’Istituto di vigilanza del Consorzio Costa Smeralda sono sulle tracce dei ladri di lusso che mettono a segno i furti con violenza e aggressioni fisiche. Professionisti del furto, puntano a rubare orologi di valore e gioielli griffati: nelle scorse settimane si sarebbe verificato un episodio analogo con il furto di un orologio dal valore di molte migliaia di euro. Qualche giorno fa, invece, gli agenti del Commissariato di Porto Cervo hanno sgominato una banda specializzata nei furti dentro le macchine che stava terrorizzando il litorale, sorpresa in flagranza mentre tentava l'ennesimo colpo.

