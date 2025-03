Scippa un’anziana, tradito da una telecamera 

La fuga del presunto malvivente è stata ripresa dalle telecamere di una tabaccheria: proprio attraverso quel video del sistema di sorveglianza, i poliziotti l’hanno riconosciuto e arrestato per rapina.

Matteo Pintus, cagliaritano di 36 anni, secondo quell’equipaggio della Squadra volante della Questura sarebbe l’autore dello scippo messo a segno a Pirri, nella tarda mattinata di sabato, ai danni di una donna anziana. Difeso dall’avvocato Alberto Pani, il presunto autore dello scippo è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale, Michele Contini, che l’ha sottoposto alla misura della custodia cautelare nel carcere di Uta.

L’allarme al numero unico per le emergenze uno-uno-due è giunto sabato mattina al centro operativo della Questura. Segnalava lo scippo commesso a Pirri ai danni dell’anziana e che l’aggressore si era allontanato di corsa in direzione di piazza Italia. Ottenuta una descrizione dell’assalitore da parte della vittima, gli agenti della Squadra volante coordinati dal dirigente Massimo Imbimbo sono entrati in una tabaccheria: la donna scippata era appena uscita, quando è stata affrontata dal malvivente, che le avrebbe bloccato le braccia e portato via il portafogli, trovato poco dopo per terra ma senza i duecento euro che conteneva.

Esaminato il video del sistema di sorveglianza della tabaccheria, i poliziotti hanno riconosciuto Pintus e hanno cominciato a cercarlo vicino a casa sua. Quando l’hanno visto arrivare, l’hanno bloccato.

