Scippa una donna e la scaraventa su un’auto in sosta: in cella per rapina 

Correva dietro al rapinatore e nel frattempo parlava al telefono con la centrale operativa della Questura. Così il testimone di uno scippo avvenuto in viale Merello ha indirizzato i poliziotti della Squadra volante nella zona di campagna di Montixeddu, dove lo scippatore ha tentato di nascondersi in mezzo alla folta vegetazione spontanea. Ma non è servito: i poliziotti sono riusciti a trovarlo e l’hanno arrestato. Aveva con sé i 110 euro in contanti portati via alla vittima e si era già liberato della borsetta della donna.

L’aggressione per strada

In cella a Uta, per rapina, è finito dopo l’arresto Silvio Fais 31 anni, di Samassi: secondo gli agenti della polizia di Stato, sarebbe l’autore dello scippo messo a segno giovedì sera in viale Merello ai danni di una donna di mezza età. Il ladro, dopo aver afferrato la borsetta, avrebbe scaraventato con violenza la vittima su un’auto in sosta, poi è fuggito. L’aggressione non è però sfuggita a un passante, che ha rincorso lo scippatore e, al numero unico per le emergenze uno-uno-due, ha comunicato in tempo reale al centro operativo i movimenti dell’uomo.

Il tentativo di nascondersi

Alcune pattuglie della Squadra volante, coordinata dal dirigente Massimo Imbimbo, hanno raggiunto viale Merello e hanno rintracciato Fais malgrado fosse nascosto dalla vegetazione a Montixeddu. Nel frattempo, la donna vittima dell’aggressione è stata medicata per alcune ecchimosi a un braccio. L’uso della violenza ha trasformato l’accusa in rapina. Nella stessa mattinata di giovedì, prima dello scippo, Fais era stato indagato per ricettazione e possesso di chiavi alterate per un’altra vicenda. All’udienza di convalida, il gip deciderà sull’arresto per lo scippo-rapina in viale Merello.

