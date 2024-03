Sciopero transfemminista: «Basta modello patriarcale, il lavoro a casa si deve pagare»  

Un 8 marzo di protesta. Con le bandiere della Palestina, ma anche gli striscioni che reclamano «lo stop alla violenza patriarcale». Sotto il Bastione erano in duecento, ieri mattina, e insieme si sono mossi in corteo sino a piazza Garibaldi. Studenti in gran parte, ragazze e ragazzi, ma anche qualche adulto. In serata, dalle 18, la manifestazione bis, partita sempre dallo stesso punto di ritrovo, come negli accordi presi tre giorni prima in via Tasso a Cagliari (chi non ha potuto esserci si è collegato online).

Sotto le mura di Saint si arriva con i cartelli sottobraccio. Sono quasi tutti bianchi. Nella fila davanti domina invece lo striscione fucsia che richiama i colori di “Non una di meno”, l’associazione che dal 2016 si batte contro «ogni forma di violenza di genere», ma anche «contro tutte le facce che assume il patriarcato nella società in cui viviamo».

È stato un 8 marzo di sciopero, quello di ieri. «Uno sciopero transfemminista». L’obiettivo era dichiarato e conclamato: «Vogliamo che venga evidenziato e normato il lavoro riproduttivo sociale e la cura della gestione delle famiglie, a carico di donne considerate disoccupate o in part time, quando invece lavorano senza retribuzione».

C’è spazio per rifiutare «il genocidio a Gaza, la Palestina deve essere ibera». Il corteo richiama anche la salvaguardia «del diritto allo studio». In piazza Garibaldi, all’ora di pranzo, la regola annunciata era tanto semplice quanto efficace: «Trovi qualcosa e porta qualcuna». Uno spuntino «resistente e condiviso», accompagnato sui social da un hashtag: altrettanto efficace: #secifermianonoisifermailmondo.

