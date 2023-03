Sciopero, stop a due voli nell’Isola 

A causa dello sciopero dei controllori di volo (in programma domenica dalle 13 alle 17) Ita Airways cancella quasi 80 voli, di cui due nell’Isola: si tratta del Cagliari-Milano (andata e ritorno) nella fascia oraria in cui è prevista la protesta. La compagnia ha attivato un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri, «riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni: il 35% riuscirà a volare nella stessa giornata del 2 aprile».

Intanto il Cda ha approvato il piano industriale «già condiviso con Lufthansa», riferisce una nota della compagnia italiana. Ieri il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha incontrato il ceo di Lufthansa Carsten Spohr e il presidente Ita Airways Antonino Turicchi. «Nel corso del positivo colloquio è stato illustrato il piano industriale condiviso che determinerà in termini di flotta, network e obiettivi strategici lo sviluppo di Ita Airways. Con l’incontro, nel solco del Dpcm, si compie un ulteriore progresso nella direzione della partnership industriale tra i due vettori».

