«Sciopero, rivedere le norme» 

Scontri a Torino durante il corteo degli studenti nel giorno dello sciopero dei trasporti proclamato dai sindacati di base. Giornata di disagi, ma contenuti, per la protesta indetta dall’Usb che prima ha visto la precettazione da parte del ministro Matteo Salvini e poi la bocciatura dell’ordinanza da parte del Tar del Lazio, con il risultato che l’astensione, rimasta di 24 ore, ha visto adesioni che non hanno comunque bloccato il Paese.

Settori pubblico e privato

Ma di fronte «all’ennesimo venerdì» di sciopero, che ha visto manifestazioni in diverse città - e incidenti al corteo degli studenti a Torino - il vicepremier torna alla carica: ancora un venerdì «caratterizzato non solo da caos e disagi, ma soprattutto da violenze, scontri e danneggiamenti a beni pubblici e privati». Subito arriva la risposta dell’Usb: «Salvini è inadeguato, i disagi per gli utenti sono quotidiani». Il ministro ritorna sull’intenzione di mettere mano alla legge sullo sciopero, diventato, dice, «un’arma di scontro politico e di aggressione alle forze dell’ordine anziché di tutela dei lavoratori». Lo sciopero del resto ha anche scatenato la reazione delle Comunità ebraiche «attonite» perché «tra le motivazioni c’è il sostegno dell’Italia al genocida governo israeliano». Nel volantino dello sciopero Usb, che ha riguardato il settore pubblico e privato, la richiesta di «fermare» la manovra del governo e dire «no all’economia di guerra» e di aumentare invece salari, pensioni e sicurezza sul lavoro. «In 5mila» sono scesi in piazza a Roma, stima l’Unione sindacale di base. A causa dello stop, in diverse città sono state chiuse alcune linee della metro, saltate corse di bus, treni cancellati e ritardi.

Il mancato preavviso

Giornata carica di tensione, dunque, a Torino per un corteo di giovani e giovanissimi studenti di licei e Università. Ci sono stati scontri fra dimostranti e forze dell’ordine con un bilancio che, per ora, parla di due agenti feriti e di due ragazzi (uno dei quali quattordicenne) in odore di denuncia. I promotori della manifestazione, peraltro, non avevano dato il rituale preavviso alla questura e non avevano comunicato in anticipo quale percorso intendevano seguire: la conseguenza è stata un continuo slalom a ritmi da maratoneti per le strade del centro storico con notevoli disagi alla circolazione. Quanto basta per far dire ai sindacati di polizia che sotto il profilo delle intemperanze antagoniste la situazione di Torino «merita riflessioni approfondite».

Uova e sassi

Il corteo era stato convocato dai collettivi di alcuni licei, tra cui l’Einstein e il Gioberti, contro «il governo italiano che non pensa ai giovani» e a favore della Palestina. Vi hanno preso parte più di trecento studenti (verso la fine si sono aggregati giovani di origini straniere dalle periferie) sfidando «le imminenti verifiche di metà dicembre», come ha detto uno speaker. Tutti, tentando di dribblare le forze dell’ordine, hanno preso di mira diversi obiettivi: l’Unione Industriali, l’Ufficio scolastico regionale, il complesso delle Ogr che offre spazi alla società Leonardo e «alle startup dove si sviluppano tecnologie per la guerra». La Rai, accusata di fare «disinformazione» sul Medio Oriente, è stata colpita vandalizzando la porta d’accesso al centro di produzione intitolato a Piero Angela. Il peggio davanti al Politecnico: i dimostranti hanno sospinto il cordone del reparto mobile verso il muro dell’edificio e la risposta degli agenti, mentre piovevano uova e sassi, è stata una manovra di alleggerimento con scudi e manganelli.

Le reazioni

Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha espresso solidarietà alle forze dell’ordine e al personale Rai condannando «fermamente gli atti di violenza». Il ministro Paolo Zangrillo parla di «soliti facinorosi» in azione e, in generale, dal centrodestra parole di biasimo verso centri sociali e galassia antagonista.

RIPRODUZIONE RISERVATA