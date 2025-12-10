Sciopero revocato, ma nessuno svuota  i mastelli in centro  

L’accordo per la revoca dello sciopero nazionale sul contratto è stata raggiunta martedì verso le 23. Troppo tardi per avvisare i lavoratori del settore di igiene ambientale, il servizio di raccolta dei rifiuti e di pulizia delle strade. «Qualche lavoratore non è stato informato dello stop della protesta e non si è recato al lavoro», spiega Ignazio Lai, sindacalista della Cisl. «I disagi sono stati davvero limitati solo perché qualche collega è arrivato in ritardo e non completato il giro o non ha fatto in tempo a presentarsi». Non tutto è filato liscio, in via Principe Amedeo e in alcune strade di castello cumuli di rifiuti facevano bella mostra fuori dai mastelli per la raccolta differenziata.

L'ipotesi di accordo, da parte di Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel, sul rinnovo del contratto per il triennio 2025/2027, chiede più tutele, adeguamento dei salari al costo della vita, revisione dell'organizzazione e sarà sottoposta al gradimento dei lavoratori. La revoca di martedì consentirà ai lavoratori dell'igiene ambientale di protestare il 12 dicembre, il giorno dello sciopero generale proclamato dalla Cgil. La categoria era stata esclusa dal Garante in virtù dell’astensione dal lavoro di martedì, che poi non c'è stata.

