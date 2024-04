Sciopero Rai il 6 maggio 

ROMA. L’Usigrai, il sindacato dei giornalisti Rai, proclama uno sciopero per il 6 maggio, dopo le recenti polemiche sul servizio pubblico, culminate col caso Scurati. «L'incontro di raffreddamento con l'azienda si è risolto con un nulla di fatto, confermiamo lo stato d'agitazione», spiega l’esecutivo sindacale. Lo sciopero durerà dalle 5.30 di lunedì 6 alle 5.30 di martedì 7. La protesta, si legge in una nota Usigrai, è anche contro «il controllo asfissiante sul lavoro giornalistico, con il tentativo di ridurre la Rai a megafono del governo, l'assenza dal piano industriale di un progetto per l'informazione della Rai, le carenze di organico in tutte le redazioni». Si dissocia però il nuovo sindacato interno Unirai: «Di asfissiante c'è chi non si rassegna al pluralismo in Rai e insieme a qualche partito soffre la fine del monopolio». La sigla non aderirà allo sciopero, che definisce «politico».

