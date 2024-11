Sciopero, polemiche fino all’ultimo 

Sciopero a suon di appelli e polemiche. Alla vigilia dello stop generale, il Tar respinge il ricorso contro la precettazione nel settore dei trasporti presentato da due sindacati autonomi, che pure scendono in piazza oggi. In attesa della risposta anche al ricorso di Cgil e Uil, le modalità della protesta non cambiano.

Astensioni parziali

L'articolazione dello sciopero rimane, pertanto, l'ultima a cui si era giunti dopo l'ordinanza del ministro Matteo Salvini: stop di 8 ore per tutti i settori pubblici e privati (dalle fabbriche alla scuola e alla sanità), a eccezione dei trasporti dove, per via della precettazione, si riduce a 4 ore per il trasporto pubblico locale e marittimo (dalle 9 alle 13), e per quello aereo (dalle 10 alle 14). Restano esclusi dallo stop i treni.

È lo stesso ministero dei Trasporti che fa sapere della decisione del Tar di respingere il ricorso d'urgenza di alcune sigle, e Salvini coglie la palla al balzo per esprimere «grande soddisfazione: difendo il diritto alla mobilità degli italiani». «Abbia rispetto del diritto di sciopero», replica il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, che avverte: «Il Tar non si è ancora espresso su quello presentato da noi. Salvini la butta in caciara».

Il leader della Cgil Maurizio Landini, a Bologna, e lo stesso Bombardieri a Napoli si preparano a scendere in piazza per chiedere di cambiare la manovra di bilancio, di aumentare i salari e le pensioni, di finanziare la sanità, la scuola, i servizi pubblici. Previsto un corteo anche a Cagliari: appuntamento alle 9 in piazza Garibaldi, poi la marcia lungo via Garibaldi, via Manno, largo Carlo Felice e l’arrivo in piazza del Carmine, dove concluderà la mattinata il segretario nazionale della Uil Pensionati, Carmelo Barbagallo.

Alleati litigiosi

La maggioranza, per ora, non è sembrata particolarmente scossa dalla lotta dichiarata da Cgil e Uil. Semmai è più agitata dalle tensioni tra Forza Italia e Lega, esplose in particolare sulla proposta di Salvini e soci di tagliare il canone Rai: ieri il portavoce nazionale di FI, Raffaele Nevi, ha invitato il Carroccio a darsi «una calmata» e ha definito «paraculetto» il leader leghista per la sua strategia sul servizio pubblico. Qualche ora dopo si è scusato per il termine utilizzato, ma Salvini aveva risposto senza alzare i toni («peace and love»): tra i due alleati, però, la tensione resta alta.

