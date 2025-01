Sciopero, la Giustizia si ferma 

Aule del Tribunale vuote, testimoni rimandati a casa e sentenze rinviate. La giustizia penale, civile e tributaria, per imputati e presunte vittime a Nuoro può aspettare. Anche per le udienze fissate a trattazione scritta, almeno sino al 20 gennaio. Da ieri gli avvocati del Foro di Nuoro hanno incrociato le braccia, una settimana di astensione totale (escluse le udienze che riguardano detenuti) per protestare contro la grave carenza di personale negli uffici, soprattutto nell’Unep. Oltre il 60 per cento dell’organico è scoperto. Del caso si sta occupando anche il gabinetto del ministero della Giustizia. «Attendiamo novità strutturali», afferma il presidente degli avvocati di Nuoro, Lorenzo Soro.

Assemblea pubblica

In estate non sono bastati gli incontri in Prefettura, con al tavolo Regione Sardegna, vertici del Tribunale e delle Poste (chiamate in causa per i ritardi nelle notifiche) per sbloccare la situazione. Per questo è stato fissato un incontro pubblico domani alle 11.30 nell’aula udienze civili.

Le ragioni

La situazione di sottodimensionamento del personale, già segnalata nell’aprile 2024, è ulteriormente peggiorata. Nonostante i dialoghi avviati con prefetto, presidente del Tribunale, procuratore e, più recentemente, con l’assessore agli Affari generali della Regione e il ministero di Giustizia, i progressi ottenuti per gli uffici nuoresi non sono sufficienti. Sebbene sia stata individuata la possibilità di nuove assunzioni dalle graduatorie del concorso dell’agenzia Laore Sardegna, con costi a carico del Ministero, i tempi di attuazione rimangono incerti. La carenza di organico rallenta l’amministrazione della giustizia e secondo gli avvocati «incide sulla ragionevole durata del processo e sull’ordine pubblico».

Il presidente

«Mercoledì nell’incontro pubblico che abbiamo convocato esporremo con chiarezza tutti i problemi - afferma Lorenzo Soro - interverrà anche il presidente del tribunale di Nuoro, Mauro Pusceddu, e potrebbe esserci anche il procuratore generale Luigi Patronaggio che ho sentito. Ha chiamato la prefetta Alessandra Nigro. Siamo in contatto con il capo di gabinetto del Ministero per sapere se ci sono novità. Manca più del 60 per cento del personale e rispetto ai progressi dell’estate il carico di lavoro oggi si è acuito. Qui - conclude il presidente degli avvocati - non parliamo soltanto di ritardi, ma dell’inattuazione di quelle che sono tutte attività conseguenti a delle sentenze, come disposizioni in materia di pignoramenti, esecuzioni. È tutto bloccato».

RIPRODUZIONE RISERVATA