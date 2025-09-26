VaiOnline
Elmas.
27 settembre 2025 alle 00:25

Sciopero in aeroporto, code chilometriche  al controllo bagagli 

Dieci voli da e per gli aeroporti sardi cancellati a causa dello sciopero indetto da dalla Cub Trasporti e dalla Usb. E caos totale in serata nello scalo di Cagliari come conseguenza della protesta dei dipendenti della Sogaer Security, indetta dall’Ugl. La fila agli imbarchi partiva dai varchi di controllo dei bagagli per arrivare fino alla strada, dopo un lungo serpentone.

I pesanti disagi si sono registrati nonostante la Sogaer, società di gestione del Mario Mameli, in vista dell’astensione annunciata, avesse avvertito i passeggeri di presentarsi con largo anticipo rispetto all’orario del volo.

Nel dettaglio, come si evince dal sito internet della compagnia Aeroitalia, sono stati cancellati quattro voli su Cagliari: quello in partenza per Roma Fiumicino delle 20,30 e il ritorno delle 22,30 dalla Capitale e il Cagliari Milano delle 20,30 e il collegamento inverso delle 22,40 da Linate.

Lo scalo però si è paralizzato a causa della protesta del personale di terra, dipendente della controllata della Sogaer: «Lo sciopero è l’ultimo atto di una vertenza che si trascina da più di un anno», avevano annunciato dall’Ugl trasporti. «I lavoratori, con senso di responsabilità, consapevoli dell’impatto che avrebbe avuto uno sciopero in piena stagione estiva, hanno rinviato la decisione e tentato ogni forma di confronto con i vertici aziendali. Purtroppo alla buona volontà dei lavoratori a superare la controversia, si è opposto un muro di gomma, su cui hanno costantemente rimbalzato gli appelli dei dipendenti, stremati da condizioni di lavoro al limite della sostenibilità». A farne le spese sono stati centinaia di passeggeri, costretti ad attese lunghe ore.

