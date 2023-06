Sciopero handling, cancellati nove voli 

Disagi all’aeroporto per lo sciopero proclamato dai lavoratori del settore degli handler, cioè gli addetti ai bagagli. La partecipazione nello scalo cagliaritano – come sottolineano Filt-Cgil, Fit-Cisl e UIL Trasporti – è stata molto alta «raggiungendo picchi del 90%».

Cancellati cinque voli in partenza e quattro in arrivo. Si sono effettuati i voli garantiti dall’Enac. La protesta è legata al mancato rinnovo del contratto nazionale del settore, in vigore da oltre 6 anni. associazioni datoriali – denunciano i sindacati ò, pur proponendo un aumento minimo nei salari tabellari, non tengono adeguatamente conto dell'inflazione attuale e delle previsioni future durante il periodo di validità del contratto. Inoltre, richiedono modifiche sostanziali a numerosi aspetti contrattuali che, in definitiva, porterebbero a un rinnovo del contratto a costo zero per le aziende e a benefici nulli per i lavoratori».

