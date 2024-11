Sciopero, è scontro Ma le compagnie risparmiano l’Isola 

Lo sciopero si avvicina. Per ora non sono previsti grossi disagi nell’Isola, almeno sotto il profilo del trasporto aereo: Aeroitalia e Ita Airways confermano il piano voli per tutta la giornata di venerdì e non hanno in programma cancellazioni negli scali di Cagliari, Olbia e Alghero. Anche Volotea dovrebbe garantire il collegamento pomeridiano tra Roma e lo scalo Costa Smeralda.

Il braccio di ferro

Ma non è escluso qualche fuori programma. I sindacati hanno confermato la protesta di otto ore, nonostante il pressing del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che ha chiesto la riduzione a quattro ore – dopo l’ultimo tentativo ieri sera in un incontro al Mit, concluso con un nulla di fatto – ha firmato la precettazione delle compagnie. All’orizzonte c’è un nuovo braccio di ferro: «Gli italiani hanno diritto alla mobilità, in 25 mesi di governo è stato proclamato più di uno sciopero al giorno», ha detto il vicepremier. «Impugneremo la precettazione e ci rivolgeremo alla magistratura», annuncia il segretario di Uil, Pierpaolo Bombardieri. «Attenderemo gli atti, li valuteremo e poi la necessità sarà quella ovviamente di impugnarli e di procedere nella direzione che già purtroppo abbiamo avuto modo di riscontrare in precedenti scioperi generali», è la linea della segreteria nazionale della Cgil. Insomma: è di nuovo battaglia.

Il provvedimento di precettazione potrebbe riguardare in particolare i programmi Ita Airways, che ha confermato i collegamenti ad Alghero ma «si è vista costretta a cancellare 41 voli nazionali, di cui 39 previsti nel giorno dello sciopero», come ha fatto sapere la compagnia sul proprio sito, invitando tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per venerdì a verificare online lo stato del proprio volo prima di raggiungere l’aeroporto. E sempre Ita Airways informa anche che, a «causa di lavori di manutenzione periodica della pista 2 dell’aeroporto di Fiumicino», potrebbero verificarsi, in alcune fasce orarie, «ritardi dei voli che interessano lo scalo romano» fino a giovedì.

L’avaria

Ieri nuovi disagi per i passeggeri di Aeroitalia: il Cagliari-Milano delle 9.30 è partito con circa due ore di ritardo a causa di un guasto all’aereo. La compagnia è stata costretta a sostituire il Boeing quando i viaggiatori avevano già completato la procedura d’imbarco. Sono stati fatti scendere dall’aereo in avaria e hanno atteso l’arrivo di un altro 737, decollato poi alle 11.30.

La convenzione

Nel frattempo l’accordo tra Aeroitalia e Fasi – federazione associazione sarde in Italia – per stabilire le nuove condizioni tariffarie riservate agli emigrati non è ancora chiuso. Ma qualche novità è attesa nelle prossime ore. All’interno dell’intesa saranno sicuramente compresi i nativi sardi ora residenti fuori dall’Isola e iscritti alla federazione: a loro sarà dedicato un prezzo fisso, che dovrebbe oscillare tra i 10 e i 15 euro in più rispetto alla tariffa residenti. La Fasi vorrebbe allargare queste condizioni anche ai familiari dei passeggeri nati in Sardegna.

