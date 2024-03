Sciopero della fame contro le nomine di merito ai russi 

Da tre giorni, anche un cittadino di Calasetta aderisce allo sciopero della fame contro le nomine al merito, conferite dallo Stato italiano ai collaboratori di Putin.

Francesco Nocco, 25 anni, con questa azione vuole evidenziare che «Dmitry Peskov ha ricevuto l'insegna di commendatore d'ordine al merito della Repubblica Italiana nel 2017, quando la Russia aveva già invaso il Donbas e annesso illegalmente la Crimea». Nocco, così come Igor Boni e Silvja Manzi, dirigenti del partito Radicale chiedono al presidente del Consiglio Giorgia Meloni di revocare le nomine, in particolare quella di Peskov «portavoce del criminale di guerra Vladimir Putin - precisa Francesco Nocco - e dello stato sponsor del terrorismo, come riconosciuto dal Parlamento europeo, sulla cui testa pende un mandato d'arresto internazionale, per la deportazione di bambini ucraini, crimine ammesso da loro stessi e vantato come politica per il ripopolamento, crimine di genocidio secondo la Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio del 1948, con firmataria anche l’Unione Sovietica e considerato genocidio nell'ordinamento russo vigente». Lo sciopero della fame andrà avanti a oltranza.

RIPRODUZIONE RISERVATASciopero