Sciopero del commercio, pochi disagi nei negozi Le trattative continuano  

I lavoratori della grande distribuzione, dopo lo sciopero del sabato di Pasqua, sono pronti a una nuova protesta in occasione del 25 aprile, la festività e il ponte primaverile più ravvicinato. Intanto sull’esito della protesta il giudizio è opposto tra sindacati e imprese. Federdistribuzione, nell'annunciare una «ridotta partecipazione» (appena l’8-9 per cento dei lavoratori interessati) ribadisce «la propria disponibilità a discutere del rinnovo del contratto di categoria». I disagi nei punti vendita sono «limitati e non si registrano difficoltà per gli acquisti», mette in evidenza Federdistribuzione che, afferma di non aver fatto «mai mancare la disponibilità alla trattativa nelle diverse fasi che si sono succedute nei mesi precedenti e nel corso dell'ultimo incontro del 26 e 27 marzo ha dato apertura a riconoscere gli aumenti salariali espressamente richiesti dalle organizzazioni sindacali, avendo sempre ritenuto importante tutelare i lavoratori e garantire la sostenibilità per le imprese».

Sindacati soddisfatti: «Intanto abbiamo chiesto ai lavoratori di non dare la disponibilità per il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta - fanno sapere Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil - poi la lotta continuerà finché non ci sarà un nuovo tavolo di trattative. Se necessario chiameremo nuovamente all'astensione dal lavoro il 25 aprile».

«Tantissimi supermercati hanno dovuto chiudere: c'è un'adesione importante con punte del 90% e 100% - dice Nella Milazzo della Filcams - è un segnale molto importante che Federdistribuzione dovrebbe cogliere. In cambio di un riconoscimento economico di 240 euro lordi mensili vogliono togliere i diritti e questo non è pensabile». «Loro hanno riconosciuto 70 euro che sarebbe l'equivalente della prima tranche del precedente rinnovo contrattuale», spiega Giuseppe Atzori della Fisascat Cisl, «però è una loro iniziativa che non è supportata da nessun tipo di accordo». Secondo Cristiano Ardau (Uiltucs) «è vergognoso che i lavoratori di un supermercato abbiano condizioni peggiori dei loro colleghi che fanno lo stesso identico mestiere di un supermercato aderente ad altre associazioni: è anche una questione etica. È inaccettabile».

RIPRODUZIONE RISERVATA