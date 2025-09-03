VaiOnline
Mobilitazione.
04 settembre 2025 alle 00:15

Sciopero dei direttori della giustizia, massiccia adesione nell’Isola 

Partecipazione di massa nel Palazzo di Giustizia di Cagliari allo sciopero che, in tutta Italia, ha visto i direttori di tutti gli uffici giudiziari mobilitati nella protesta contro la bozza del nuovo ordinamento professionale del personale, predisposta dal Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria e diffusa ai sindacati lo scorso 26 giugno.

Il testo – da qui la ragione dello sciopero – prevede la soppressione del profilo del direttore, con il suo assorbimento nella più generica famiglia professionale dei servizi amministrativi dell’area funzionari.Nella Procura Generale di Cagliari ha aderito un direttore su due, mentre al Tribunale dei Minori l’adesione è stata totale. Hanno scioperato tutti anche al Tribunale di Oristano e a Tempio Pausania, mentre alla Procura di Sassari hanno incrociato le braccia un direttore su cinque. Cinquanta per cento di adesioni anche al Tribunale di Cagliari (3 su 6), mentre in Corte d’appello su 5 hanno scioperato in 3. Tutti assenti per la mobilitazione, invece, i direttori della sezione staccata della Corte d’appello di Sassari. Secondo in promotori la bozza del nuovo ordinamento «svilisce la dignità professionale, non ha basi giuridiche e contraddice i principi di buona amministrazione». (fr.pi.)

