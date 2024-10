Sciopero Ctm e Arst: «Adesioni molto alte» 

Hanno scioperato per il rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri: l’adesione del personale del Ctm e dell’Arst, secondo quanto riferito dall’organizzazione sindacale OrSa, Autoferro, Tpl, è stata molto elevata.

Il bilancio dello sciopero di venerdì scorso, a livello nazionale, è stato tracciato anche in città. Nel mirino le associazioni datoriali e il Governo che, secondo il sindacato, «continuano a ignorare le richieste avanzate», come evidenziato da Matteo Melis e Massimo Frau, di Orsa Tpl. I punti fondamentali sono: incremento dei salari dei Lavoratori (non inferiore al 20%); riduzione dell’orario di lavoro a 36 ore settimanali; risoluzione della problematica relativa alla sicurezza sui mezzi; introduzione misure volte a favorire maggiormente la conciliazione dei tempi di lavoro e di quelli liberi; aggiornamento della classificazione del personale.

