Sciopero confermato, collegamenti aerei a rischio il 29 novembre 

Avanti con lo sciopero generale del 29 novembre, proclamato da Cgil e Uil contro la manovra, dal quale i due sindacati, dopo i rilievi del Garante, escludono solo i treni. Mentre si annuncia una giornata di disagi per chi dovrà prendere un aereo. Nelle prossime ore le compagnie renderanno noti i propri programmi e saranno comunicate le eventuali rotte cancellate. Resta dunque la protesta a fine mese in tutti gli altri settori, compreso il trasporto pubblico locale. Il ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini ha annunciato che «se tornerà lo sciopero selvaggio, come è stato l'ultima volta, senza le fasce di garanzia, interverrò direttamente come la legge mi permette di fare». Ovvero con la precettazione.

Intanto sono stati individuati diversi eventi strategici per il Giubileo: dal 23 al 25 dicembre 2024; dal 4 al 7 aprile 2025; dal 24 al 1 maggio 2025: il 4 e 5 maggio 2025, dal 15 al 19 maggio 2025; dal 29 maggio al 2 giugno 2025; 27 luglio-5 agosto 2025; infine dal 5 al 7 gennaio 2026.

In queste date del calendario giubilare individuate, i sindacati si impegnano a non effettuare scioperi mei servizi pubblici del Trasporto aereo, del Trasporto ferroviario e del Trasporto marittimo (sull’intero territorio nazionale), del Trasporto pubblico locale.

