Sciopero, cancellati otto voli  

I sindacati avvertono di essere «pronti a dare battaglia su questo aspetto» e, «se le nostre istanze non verranno ascoltate, lo sciopero di venerdì sarà solo la prima azione di rivendicazione proprio all’inizio di un’altra estate calda per il trasporto aereo, con il rischio concreto di compromettere la continuità dei servizi aeroportuali all'utenza».

Il settore è sul piede di guerra: «La situazione per il settore dell'handling è divenuta ormai inaccettabile. È necessario arrivare quanto prima ad un rinnovo contrattuale che restituisca potere d'acquisto ai salari e dignità alle migliaia lavoratrici e lavoratori degli aeroporti italiani che affrontano ogni giorno con professionalità e serietà il proprio lavoro, incondizionati assolutamente inadeguate e con stipendi insufficienti», spiegano Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto aereo.

Venerdì sciopereranno i lavoratori del settore aereo e si prevedono diversi disagi per chi viaggerà. La protesta riguarda varie sigle dei comparti di compagnie e società di handling ed è legata al mancato rinnovo del Contratto collettivo nazionale, atteso ormai da 6 anni.

Gli effetti

Ita Airways ha già cancellato otto collegamenti nell’Isola, ma non è escluso che nelle prossime ore altri voli – di altre compagnie – si aggiungano all’elenco. In particolare Volotea: la Uil ha proclamato uno sciopero di 24 ore dei dipendenti della low cost.

Il settore è sul piede di guerra: «La situazione per il settore dell’handling è divenuta ormai inaccettabile. È necessario arrivare quanto prima ad un rinnovo contrattuale che restituisca potere d’acquisto ai salari e dignità alle migliaia lavoratrici e lavoratori degli aeroporti italiani che affrontano ogni giorno con professionalità e serietà il proprio lavoro, incondizionati assolutamente inadeguate e con stipendi insufficienti», spiegano Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto aereo.

Le voci

Ita Airways ha attivato un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri, riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni: «Il 68% riuscirà a volare nella stessa giornata dello sciopero», fa sapere la compagnia.

Lo scenario

I voli soppressi nell’Isola sono otto: cinque sull’asse Cagliari-Milano, due sulla linea Cagliari-Roma, uno sulla Alghero-Milano.

«Ita Airways invita tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per questa data, a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito ita-airways.com, chiamando il numero verde dall’Italia 800 93 60 90 | dall’estero +39 06 8596 0020, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto».

I consigli

I passeggeri che hanno acquistato un biglietto Ita Airways per viaggiare il 19 maggio, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore) entro e non oltre il 24 maggio 2023.

In questa occasione l’Enac ha inserito nella lista dei voli garantiti in caso di sciopero sei voli che riguardano l’Isola. Si tratta del Cagliari-Genova e del Cagliari-Catania di Ryanair, l’Olbia-Napoli e l’Olbia-Venezia di EasyJet, l’Olbia-Roma e l’Olbia-Venezia di Volotea.

All’inizio del mese un altro sciopero aveva lasciato a terra centinaia di passeggeri sardi: in quell’occasione era stata una protesta del personale Enav (che garantisce l’assistenza e il controllo del traffico aereo) a causare la cancellazione di decine di voli in tutta Italia e tre anche nell’Isola.

