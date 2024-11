Sciopero all’ospizio rimandato di 7 giorni 

Slitta di una settimana, da 6 al 13 dicembre, lo sciopero, proclamato dalla Cgil, dei lavoratori della comunità per anziani, da quattro mesi senza stipendio. È il risultato, interlocutorio, emerso dall’incontro, ospitato dal municipio, tra il Comune e le due cooperative che gestiscono la comunità per anziani di Siliqua. Dopo la videoconferenza di lunedì, ieri si è ripetuto il tentativo di risolvere la situazione, ma neanche stavolta è andata a buon fine; le interlocuzioni dovrebbero riprendere lunedì. I gestori dichiarano di non poter far fronte alle spese per via delle rette basse e puntano a un aumento. Sul versante opposto, l’amministrazione chiede di erogare le mensilità maturate ai dipendenti, che potrebbero andare in pagamento a breve ma con una rateizzazione. Una soluzione che non sta bene ai lavoratori, che chiedono il rimborso completo, altrimenti, il 6 dicembre, minacciano di dimettersi in massa.

