Sciopero all’Arst, l’Isola si ferma 

Adesione alta, con punte dell'80 per cento, allo sciopero regionale dei lavoratori dell'Arst indetto dal sindacato Orsa Tpl. L’astensione dal lavoro è stata attuata per l'intera giornata di ieri. Tanti i disagi oggi per la cittadinanza: autobus fuori servizio con la dicitura “Sciopero”, linee interrotte, rientri e trasferimenti annullati, corse soppresse in tutta la Sardegna.

«Risposta compatta»

«I dati confermano ancora una volta - si legge in una nota dei promotori - una risposta ampia convinta e compatta, da parte dei lavoratori dell'Arst, con percentuali altissime che, dai dati che arrivano, supererebbero l'80% nel comparto automobilistico e il 70% in quello ferroviario e metro-tranviario. Dati che certificano un malessere profondo, ignorato da mesi dalla dirigenza aziendale e che oggi si è riversato in pieno sul servizio». Insomma, «La protesta continua a estendersi a macchia d'olio, coinvolgendo tutte le divisioni aziendali».

L’agitazione è determinata da una vasta gamma di lagnanze dei lavoratori. Il sindacato ricorda di aver indirizzato all’azienda 21 note per segnalare le problematiche interne, riscontrando però una «assenza totale di risposte». Inoltre sarebbe stata ignorata la piattaforma contrattuale di secondo livello. «Per non parlare delle continue ostilità interne», attacca ancora la nota di Orsa, «indennità aziendali da rivalutare, creazione di un sistema informatico per il cambio turno tra lavoratori che oggi viene gestito con logiche poco chiare, buoni pasto assenti, situazioni parametrali totalmente da rivisitare e non allineate con le attuali professionalità aziendalmente acquisite».

«Consapevoli dei disagi»

Luigi Melis, della segreteria regionale Orsa Tpl, denuncia «le consuete manovre di minimizzazione» dalla controparte: ma, aggiunge, «la realtà è sotto gli occhi di tutti. L’altissima adesione da parte dei lavoratori di tutte le sedi e depositi dimostra quanto malessere ci sia in Arst, a partire dalla discriminazione dell'azienda contro Orsa attraverso il rifiuto del confronto». I lavoratori, conclude Melis, «sono consapevoli del disagio per i cittadini», ma la colpa non è loro: semmai di «una situazione che alimenterà il conflitto nei prossimi mesi, se gli atteggiamenti non dovessero cambiare».

RIPRODUZIONE RISERVATA