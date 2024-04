Sciopero, a rischio il ritiro dei rifiuti 

Servizi di igiene urbana a rischio, oggi, a causa di uno sciopero nazionale indetto da alcune sigle sindacali.

Potrebbe, inoltre, non essere assicurata l'apertura dell'Ecocentro di viale Sant'Elia e quella dell'isola ecologica di via Newton. Anche il centro Informazioni di viale Ciusa 133 potrebbe non essere operativo.

Saranno, comunque, garantiti i servizi pubblici essenziali, quali la raccolta e il trasporto dei rifiuti dalle scuole, ospedali e case di cura, caserme e mercati.

Sarà cura del gestore del servizio arrecare il minor disagio possibile.Ai cittadini, il Comune chiede la massima collaborazione nell'esporre i rifiuti secondo il consueto calendario di raccolta, avendo cura di riportarli all’interno della propria utenza qualora gli stessi non venissero ritirati ed esporli nuovamente al turno di raccolta successivo.

A proposito di rifiuti, fa discutere il cumulo di sacchetti che si crea spesso in via Roma in attesa del ritiro. Molti cittadini chiedono che vengano sistemati cassonetti d’emergenza nella zona del cantiere in modo che cittadini e turisti non assistano allo sconcio.

