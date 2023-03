«Scioperiamo per avere un futuro» 

È durato otto ore lo sciopero dei lavoratori Tecnocasic di Macchiareddu, che ieri hanno organizzato un sit-in davanti ai cancelli dell’impianto di conferimento dei rifiuti nell'area industriale di Cagliari. Al centro della protesta, che sembrerebbe comunque non aver creato grossi disagi alla raccolta dei rifiuti nel capoluogo e nell’Hinterland, il futuro dell’azienda. I manifestanti, preoccupati che vengano ceduti pezzi di attività all’esterno, hanno chiesto l’avvio di un tavolo di confronto finalizzato a rilanciare il Tecnocasic e a dare ai dipendenti le dovute garanzie occupazionali.

Le motivazioni

La mobilitazione è stata organizzata da Fiom Cgil, Fsm Cisl e Rsu Tecnocasic, proprio perché, come affermano gli stessi sindacati, «non sono arrivate, finora, risposte sul futuro occupazionale dei lavoratori nell'ambito del revamping annunciato dall'azienda, che continua anche a rifiutare l'avvio di una trattativa sindacale sul rinnovo della contrattazione di secondo livello e del Premio. Queste interlocuzioni infatti risultano ancora ferme al 2013 e al 2006».

Ieri un primo incontro con l'amministratore unico dell’azienda, Sandro Anedda, ha aperto qualche spiraglio e dopodomani, con tutta probabilità, si aprirà il tavolo di confronto. Le sigle sindacali, inoltre, contestano all’azienda di non aver consultato la Rsu durante la riorganizzazione aziendale dei vari reparti.

«Dopo quattro anni di discussione, noi aspettiamo e speriamo che già da lunedì ci sia un riscontro positivo», spiega Marco Angioni, segretario regionale Fsm Cisl: «Sulle tematiche che hanno generato lo sciopero abbiamo richiamato tutti alla propria responsabilità, perché questa azienda è un servizio pubblico essenziale e se la maggior parte dei lavoratori ha deciso di fermarsi, rinunciando a parte del proprio salario, vuol dire che le motivazioni sono importanti».

Troppe incertezze

Per alcuni impianti pare sia stato previsto un piano di revamping, ma per altri non si sa ancora quale sia la prospettiva e, come già avvenuto nel 2020, si teme anche il ricorso agli ammortizzatori sociali.

«La Tecnocasic la svolta green l’ha fatta nel 1993, produce energia da 30 anni, gli impianti sono stati via via migliorati, ma ora credo ci sia un problema di relazioni all’interno della società con dipendenti che fanno un lavoro indispensabile per tutta la cittadinanza», aggiunge Gianfranco Angioni (Fiom Cgil): «Per esempio, in vista della ristrutturazione dei forni da maggio non è ancora chiaro che fine faranno i 40 operai che vi lavorano: noi vogliamo scongiurare il ricorso agli ammortizzatori sociali. Ora, dopo quattro di discussioni, cerchiamo dare risposte ai 223 dipendenti ai quali si aggiungono quelli dell'indotto, ma finché queste non arriveranno e non si otterrà un risultato positivo per i lavoratori lo stato di agitazione prosegue».

