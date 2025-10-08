Sciopera La Fenice «Revocare la nomina di Beatrice Venezi» 

Gli orchestrali del Teatro La Fenice di Venezia scendono in piazza e proclamano lo sciopero per venerdì 17 ottobre, giorno della prima dell’opera “Wozzeck” di Alban Berg, per chiedere la revoca della nomina di Beatrice Venezi a direttore musicale stabile, incarico che la direttrice d'orchestra dovrebbe assumere da ottobre 2026.

I sindacati hanno «ribadito la richiesta di revocare la nomina del maestro Venezi a direttore musicale, come deliberato dall'ultima assemblea generale» in apertura dell'incontro con i vertici del Teatro La Fenice, alla presenza del sindaco Luigi Brugnaro. «Il sindaco ha proposto di avviare un percorso conoscitivo con il nuovo direttore designato, confermandone tuttavia la nomina». Ma i sindacati «hanno dichiarato la propria disponibilità a intraprendere tale percorso solo a seguito della revoca preventiva della nomina del direttore musicale». La replica del primo cittadino: «Muro contro muro non serve a niente. Con il direttore ho parlato, mi ha fatto una bella impressione, è stata colpita. È una persona molto tenace». Intanto, Beatrice Venezi affida all’avvocato Giulia Bongiorno.

