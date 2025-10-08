VaiOnline
La prima non andrà in scena
09 ottobre 2025 alle 00:37

Sciopera La Fenice «Revocare la nomina di Beatrice Venezi» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Gli orchestrali del Teatro La Fenice di Venezia scendono in piazza e proclamano lo sciopero per venerdì 17 ottobre, giorno della prima dell’opera “Wozzeck” di Alban Berg, per chiedere la revoca della nomina di Beatrice Venezi a direttore musicale stabile, incarico che la direttrice d'orchestra dovrebbe assumere da ottobre 2026.

I sindacati hanno «ribadito la richiesta di revocare la nomina del maestro Venezi a direttore musicale, come deliberato dall'ultima assemblea generale» in apertura dell'incontro con i vertici del Teatro La Fenice, alla presenza del sindaco Luigi Brugnaro. «Il sindaco ha proposto di avviare un percorso conoscitivo con il nuovo direttore designato, confermandone tuttavia la nomina». Ma i sindacati «hanno dichiarato la propria disponibilità a intraprendere tale percorso solo a seguito della revoca preventiva della nomina del direttore musicale». La replica del primo cittadino: «Muro contro muro non serve a niente. Con il direttore ho parlato, mi ha fatto una bella impressione, è stata colpita. È una persona molto tenace». Intanto, Beatrice Venezi affida all’avvocato Giulia Bongiorno.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cagliari

Parcheggi scomparsi, la guerra dei numeri

l Artizzu, Madeddu
Il delitto di Palau

Incontri in barca e richieste di aiuto: stretta sui complici

Dopo il sopralluogo a Conca Entosa, oggi i Ris sullo yacht di famiglia 
Andrea Busia
Cronaca

Scontro sulla Statale, un morto

L’incidente a Villasor, vittima un operaio 45enne di Serramanna 
Maurizio Pilloni Ignazio Pillosu
L’operazione

Narcotraffico, coinvolto anche uno dei rapitori di Augusto De Megni

Il 74enne Sebastiano Murreddu, di Orune per il Gip ha un alto spessore criminale 
Francesco Pinna
Ogliastra

L’arsenale era a casa di Locci

Roberto Secci
Bilancio

Il Governo accelera sulla Manovra

Il disegno di legge sul tavolo del Consiglio dei ministri entro metà ottobre  
L’inchiesta

«Siamo mafiosi, Cortina è nostra»

Arrestati tre ultras laziali. Il Pm: puntavano agli appalti dei Giochi invernali 