Sciolto ufficialmente il Consiglio, Marco Fadda è il commissario 

Il Consiglio comunale è stato ufficialmente sciolto: la Giunta regionale ha deliberato la conclusione anticipata del mandato di Luisa Murru e nominato il nuovo commissario straordinario. A seguito del provvedimento la guida del paese sarà affidata a Marco Fadda, dirigente di Laore, che sarà incaricato di amministrare il Comune fino alle prossime elezioni in programma il 25 e 26 maggio. La decisione arriva a seguito delle dimissioni di Murru che, dopo 9 anni, ha deciso di fare un passo indietro a causa della crisi che si era creata nella sua maggioranza. Ora Monastir passa sotto la gestione commissariale di Fadda, a cui la Regione ha dato il compito di garantire la continuità amministrativa e di portare avanti l’ordinaria amministrazione del paese fino all’insediamento degli organi ordinari in primavera.

Al momento non si conoscono i piani del commissario: una volta insediato, Fadda farà una prima valutazione per individuare i progetti a cui dare priorità fino alle elezioni. Intanto, in vista della prossima tornata elettorale, i vari gruppi e movimenti sono al lavoro per costruire e definire nuove coalizioni da presentare ai cittadini.

RIPRODUZIONE RISERVATA