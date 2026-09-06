Sciolto il voto degli eroi del Sinis  

Sembra che tutti vogliano condividere il loro sacrificio. Se i fedeli potessero abbracciare i corridori, con i sai bianchi impolverati dopo la grande fatica, lo farebbero. Tutti vorrebbero ringraziare quell’esercito umano che corre anche per chiedere il bene dell’intera comunità che si esalta per loro. Quella per San Salvatore è diventata una fede contagiosa.

La folla

Ieri 900 corridori hanno riportato il simulacro di San Salvatore dal villaggio campestre al paese lagunare: è l’ultimo atto della Corsa degli Scalzi. Mai come questa volta si era vista tanta gente attorno agli uomini vestiti di bianco. Fedeli arrivati da ogni angolo dell’Isola e centinaia di turisti che lasciano il Sinis affascinati da un rito unico. Un pubblico entusiasta ha fatto da cornice negli otto chilometri percorsi a piedi nudi da quegli eroi che hanno riportato il simulacro nella chiesa di Santa Maria, dove resterà per un altro anno.

I turisti

Sono le 19.30 e la bandiera rossa si vede in lontananza. Nonostante la stanchezza, i corridori sono velocissimi e arrivano in paese come dei vincitori, accolti da un travolgente calore. Il tramonto alle loro spalle sembra voglia incorniciare questo grande momento di fede che a Cabras unisce tutti. In onore del Santo i mortaretti si fanno sentire per quasi mezz’ora. «Sono a Cabras da giorni per trascorrere le mie ferie e posso dire che ogni momento di questa festa religiosa travolge - racconta Marco Colombo - Quando davanti a me sono passati tutti questi uomini velocissimi con il santo in spalla, non credevo ai miei occhi. Di questi tempi è raro vedere questa devozione, persone che credono così tanto in un santo da essere disposti a soffrire. È un evento straordinario, le lacrime scendono ed è difficile capire il perché. Di sicuro tornerò». Laura Galbiati, un’altra turista: «Sabato notte, nel villaggio di San Salvatore, quando passeggiavo lungo le vie buie e misteriose, non capivo perché fosse presente così tanta gente. Poi ho capito la grande fede che si respira da queste parti. Vedere la forza degli uomini scalzi che si buttano in quelle strade, senza temere di soffrire perché devono sciogliere un voto, è commovente».

Il rito

Gli Scalzi, partiti dall’antico villaggio alle 18.30, hanno percorso lo stesso tragitto di sabato, avvolti dalle nuvole di polvere e con il Santo in spalla. Il loro Gesù anche questa volta li ha aiutati. Così raccontano una volta arrivati: stanchi, doloranti, assetati. C'è chi zoppica, chi a stento sta in piedi dopo aver chiesto a San Salvatore qualcosa che non si può svelare. Per loro è l’ora delle lacrime, degli abbracci, della felicità per avercela fatta. Oggi, invece, è il giorno delle Scalze che, all’alba, percorreranno lo stesso tragitto per trasportare il piccolo simulacro di Santu Srabadoreddu dal villaggio alla chiesa di Cabras. Saranno in 500, con il loro abito tradizionale. Poi a San Salvatore tornerà il silenzio.

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