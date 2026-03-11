Sciolto il Consiglio, in Comune arriva il commissario  

Fine anticipata della consiliatura, a Palmas Arborea arriva il commissario. Dopo le dimissioni di nove consiglieri su undici, adesso c’è l’ufficialità da parte della Giunta regionale che ieri ha disposto lo scioglimento del Consiglio comunale. L'impossibilità di surroga ha determinato la necessità di nominare un commissario straordinario: sarà Donatella Mancosu a occuparsi della gestione provvisoria del Comune fino a quando i cittadini non potranno tornare alle urne per il rinnovo degli organi.

Con il provvedimento dell’esecutivo regionale si chiude, con tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale, il mandato del sindaco Emanuele Cadoni. La crisi era iniziata circa un mese fa a proposito della delibera di indirizzi per il bando di concessione degli impianti sportivi comunali. Poi le divergenze tra il primo cittadino e la maggioranza del gruppo sono esplose e alla fine erano arrivate prima le dimissioni del sindaco (poi ritirate) e a ruota quelle di nove consiglieri. Un quadro che ha portato inevitabilmente allo scioglimento del Consiglio, aprendo di fatto le porte al commissario che guiderà il Comune fino al voto di giugno.

RIPRODUZIONE RISERVATA