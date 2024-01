«Sciolti tutti i nodi» sul premierato, Casellati prepara il testo 

Il premier eletto non avrà tutti i poteri, alcuni andranno ai partiti della coalizione che lo ha sostenuto in campagna elettorale. È il punto su cui il centrodestra ha trovato un’intesa negli incontri tra i capigruppo al Senato, i componenti della Commissione Affari costituzionali, il relatore Alberto Balboni e la ministra Maria Elisabetta Casellati.

A lei va l’incarico di scrivere il testo dell’intesa, che verrà esaminato in un nuovo incontro. Poi la parola definitiva verrà data a un vertice dei leader. Rimangono intatti i nodi complessi della legge elettorale, che è attuativa della riforma costituzionale. Per i tre capigruppo - Massimiliano Romeo, Maurizio Gasparri e Lucio Malan - il centrodestra «è vicino a una sintesi» e «i nodi sono stati tutti sciolti». Dopo l’incontro di oggi a mezzogiorno tra capigruppo e governo l’intesa «sarà sigillata dai leader», ha spiegato Romeo.

Il cardine rimane l’elezione diretta del presidente del Consiglio; in un’ottica di pesi e contrappesi, viene confermato il voto di fiducia del Parlamento non al premier eletto ma al governo che formerà. In questo modo i partiti della coalizione avranno potere contrattuale nella formazione della squadra ministeriale. Rimane anche la previsione del “premier di scorta”: se il presidente del Consiglio muore, o ha un impedimento permanente o si dimette, può essere sostituito da un altro premier della sua stessa coalizione, che andrebbe a chiedere la fiducia al Parlamento dopo la nomina da parte del Capo dello Stato. Se invece il governo viene sfiduciato, il premier eletto può tentare di formare un nuovo esecutivo o chiedere al presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere. Inoltre il premier avrebbe il potere di indicare al capo dello Stato i nomi dei ministri da nominare e di chiederne la revoca.

