Scintille tra Soddu e Cocco 

Una richiesta formale per convocare il Consiglio comunale entro il 23 aprile. Il sindaco Andrea Soddu e l’assessora Rachele Piras scrivono al presidente del Consiglio Sebastian Cocco perché urge il via libera al bilancio. «Il Comune deve procedere agli impegni di spesa per l’esercizio ordinario e straordinario delle sue funzioni e per le attività previste. Tra queste l’Europeade che, in difetto di approvazione del bilancio entro i termini, non si potrà più svolgere con grave nocumento per la città», sostengono. La replica di Cocco, neo consigliere regionale nella lista di Todde, ex alleato di Soddu, lascia intravedere il peso dello scontro in atto.

La replica

«Il ritardo di oltre 4 mesi nella predisposizione dello schema di bilancio da parte della Giunta non può ricadere sulle prerogative dei consiglieri», dice Cocco che evoca in modo articolato il caso commissioni. Parla di anomalie nelle indicazioni del gruppo “Andrea Soddu sindaco” e del misto e le sollecitazioni seguite: «Rimane il mancato accordo nel gruppo misto tra chi dovrà lasciare un posto in esubero dalla commissione Lavori pubblici e occuparne uno sguarnito nel Welfare». Assicura l’impegno a costituire le commissioni e convocare il Consiglio quando tutte le caselle sono a posto. Intanto, adombra l’arrivo del commissario che non comprometterebbe l’Europeade. Cocco richiama una nota del segretario generale Vincenzo Zanzarella del 16 marzo che sostiene: «Durante la gestione provvisoria del bilancio il dirigente può impegnare le somme destinate all’Europeade». E poi: «Un commissario straordinario non avrebbe motivi per opporsi all’adozione di atti a fronte di una programmazione già inserita negli atti di mandato dell’amministrazione eventualmente sciolta». Conclusione di Cocco: «Infondato il timore che l’Europeade non si possa svolgere; se ciò malauguratamente dovesse accadere sarà per cause altre, non addebitabili certo all’ufficio di presidenza del Consiglio».

Centrodestra

Dalla minoranza Forza Italia interviene con il consigliere Angelo Arcadu che auspica il cambiamento dopo la richiesta di dimissioni del sindaco espressa dalle opposizioni di centrosinistra. «La richiesta di dimissioni del sindaco (più che legittima) è necessaria di fronte ai fallimenti e alle mancanze dell’amministrazione», dice. E poi: «Coloro che oggi si ergono a chiedere le dimissioni del sindaco sono gli stessi che un tempo, con decisione e fiducia, lo hanno sostenuto. Alcuni attraverso vere e proprie liste, altri con un sostegno più indiretto, comunque significativo al momento cruciale del ballottaggio, incoraggiando il proprio elettorato a dare fiducia a Soddu». (m. o.)

