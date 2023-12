Scintille Todde-Soru «Lui vuole comandare» «Lei chiacchiera tanto» 

Non riescono a ignorarsi. Sarà che ancora non c’è il nome ufficiale del rivale di centrodestra, sta di fatto che finora per Alessandra Todde e Renato Soru la campagna elettorale sembra più che altro un derby tra loro. Da qualche giorno sono saliti i toni tra i due candidati, e questo sembra allontanare ancora di più la riunificazione del centrosinistra.

La leader del Campo largo ieri ha ribadito i concetti indirizzati già il giorno prima nei confronti dell’ex governatore: «Più che da paladino della democrazia, i suoi mi sembrano atteggiamenti tipici di un uomo che vuole comandare su tutto e tutti, imponendosi anche quando sarebbe più opportuno non farlo». Ieri però è arrivata anche la risposta di Soru: «Todde chiacchiera tanto – ha affermato in una nota stampa – perché sa che sta portando alla sconfitta il centrosinistra sardo. Tutti sanno, anche Todde, che la sua candidatura è frutto di un accordo, anzi di un compromesso, tra Schlein e Giuseppe Conte. Il Pd ha accettato il ricatto, gli elettori sardi no».

La deputata M5S aveva criticato Soru anche per il possibile appoggio di Italia viva (partito cui ha aderito Anita Pili, assessora della Giunta Solinas), e su questo le risponde Claudia Medda: «Quando Todde si è candidata come capolista alle Europee – ha scritto su Facebook la coordinatrice regionale dei renziani – lo ha fatto con un partito che in quel momento sosteneva Salvini al Viminale. Prima di parlare di destra e di coerenza dovrebbe contare fino a dieci».

Restano così piuttosto in ombra le proposte concrete, che pure entrambi i candidati stanno esponendo negli incontri in giro per la Sardegna. Todde per esempio ieri ha detto di voler realizzare «un ospedale pediatrico per i nostri bambini, che devono potersi curare in Sardegna». Soru invece utilizzerà l’incontro di oggi all’Exmà di Cagliari per dialogare con giovani che lavorano o hanno lavorato all’estero: «Sono certo che verranno stimoli e proposte che arricchiranno il nostro progetto».

