Scintille sulla continuità  «Sardi discriminati, prenotazioni in tilt» 

Per i turisti i biglietti ci sono. Ovviamente ai prezzi folli a cui ci ha abituato l’ultima continuità territoriale: oltre 200 euro per un volo, sola andata. Invece ai passeggeri residenti in Sardegna il sito di Ita Airways non lascia nemmeno la speranza di un posto: tutto esaurito. La denuncia è del deputato di Forza Italia Ugo Cappellacci, che va subito all’attacco della governatrice Alessandra Todde: «È tanto impegnata a dichiarare battaglie immaginarie in difesa dei sardi», mentre, «la continuità territoriale viene violata sotto il suo naso».Risponde l’assessora ai Trasporti Barbara Manca: «Se ci troviamo in questa situazione è perché il bando redatto dalla Giunta Solinas non ha tenuto conto di dati e statistiche sui flussi di traffico».

«Un incidente?»

Ma cosa sta succedendo? Secondo il parlamentare il sistema di prenotazioni di Ita, negli ultimi giorni, è andato in tilt. Sui voli destinati a Roma il portale «offre solo i posti con la tariffa per i non residenti» e contemporaneamente mostra «che non c’è nessuna disponibilità con le tariffe agevolate per i sardi. Un incidente, un errore? Sicuramente una grave compressione del diritto alla mobilità dei sardi e delle disposizioni che disciplinano la continuità aerea».

La capienza

C’è poi il nodo della capienza degli aerei, che dovrebbe essere incrementata automaticamente quando i sistemi di prenotazione evidenziano un riempimento dei voli. Questo non sta succedendo: «C’è qualcuno che si sta occupando di sollecitare le compagnie e con quali risultati? Se non lo ha già fatto, la presidente chieda subito la convocazione del comitato di monitoraggio», conclude Cappellacci.Per l’assessora Manca si tratta di un «attacco per nulla oggettivo e pretestuoso» e annuncia: «Mentre il centrodestra cerca di occupare il dibattito in modo tutt’altro che costruttivo sono stati predisposti 79 nuovi voli dal 6 luglio al 31 agosto, nati per compensare i disastri da loro compiuti».Nel dibattito interviene anche l’ex assessore Antonio Moro, che respinge le «accuse senza prove dell’assessora» e rilancia: «Aspettiamo di conoscere quali risultati porterà il confronto, solo annunciato e mai aperto, con la commissione europea».

Intanto gli aeroporti continuano a essere in affanno: i voli in ritardo restano sopra i livelli di guardia. Tra domenica e lunedì negli scali sardi i collegamenti partiti dopo l’orario previsto sono stati tra il 50 e il 60%. Nell’aeroporto di Cagliari puntano il dito sul maltempo nel nord Italia dei giorni scorsi, che ha inciso anche sulla puntualità degli aerei a queste latitudini: «Purtroppo tanti voli sono arrivati a Elmas già in ritardo e abbiamo dovuto faticare per recuperare. Per fortuna possiamo contare su una struttura efficiente, i lavoratori hanno dato una prova di maturità non da poco», dice Roberto Bolognese, amministratore delegato di Sogaerdyn, la società che si occupa dei servizi di terra.

Le vertenze

Ma i sindacati sono nuovamente all’attacco. Dopo la denuncia della Uil, che ha parlato di dipendenti «spremuti come limoni», anche l’Ugl descrive una situazione critica negli scali sardi: «Ci sono tante questioni aperte nell’aeroporto Cagliari, penso alle rivendicazioni salariali», dice il segretario regionale Nicola Contini, «e alla carenza di personale impegnato nei controlli di sicurezza, nell’handling e nel servizio ai passeggeri con mobilità ridotta. Abbiamo più volte chiesto un incontro alla Sogaerdyn, senza successo. A Olbia invece ci sono difficoltà nel reclutamento del personale e abbiamo aperto un confronto con l’azienda».

