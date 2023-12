Polemica tra il sindaco Dario Nardella e la Lega sugli Uffizi, in vista dell’evento organizzato per domani da Matteo Salvini col gruppo europeo Identità e democrazia. Il direttore Eike Schmidt, possibile candidato del centrodestra a sindaco, ha accolto Salvini con altri politici. Per Nardella gli Uffizi sono «piegati a operazioni di marketing politico». Schmidt: «Non siamo all’asilo nido». E la Lega: «La visita è stata prenotata e pagata».