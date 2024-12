Scintille in Senato, la premier: «Non prendo ordini da nessuno» 

La voce le manca ancora. E la premessa è che sarà «breve» perché poi la aspetta il volo per Bruxelles. Ma Giorgia Meloni non sa resistere alle provocazioni e quando prende la parola a Palazzo Madama, prima calma e poi in un crescendo di irritazione, si “difende” («Potrò farlo se mi attaccano, no?») e ne ha per tutti. Per il senatore a vita Mario Monti che le imputa di «imporre un protettorato all’Italia» nei rapporti con Elon Musk, e per Matteo Renzi, che «si metteva il cappotto uguale a Obama». Per i Cinque Stelle che la chiamano «serva delle lobby delle banche» e pure per il Pd che, tra le altre cose, «ha tenuto in ostaggio» la nomina di Raffaele Fitto «per difendere il commissario spagnolo». Ma, «c’è una differenza fra noi e voi», traccia una linea la premier, perché «io parlo con tutti ma non prendo ordini da nessuno».

Si deve interrompere più volte per le proteste dai banchi dell’opposizione, interviene il presidente Ignazio La Russa. A Renzi che parla di una norma ad hoc «contro di me» in manovra, «deriva sudamericana», Meloni risponde poi sui centri in Albania («Saranno usati per quello per cui sono stati pensati»). Sfrutta le parole dell'ex premier Mario Monti per ribadire «Non prendo ordini da nessuno». Né, dice al Pd, «non consento ingerenze, guardo solo all'interesse nazionale». Ma, ironizza, «vedo che difendete la sovranità nazionale dalle ingerenze straniere: grande impresa di Elon Musk».

