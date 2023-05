Scintille elettorali a Soddì: Pes chiede la conferma, Mascia punta al cambio 

La lista “Uniti per Soddì” punta non solo a concludere le pratiche già avviate. «L'obiettivo – afferma Greta Pes - è quello di proseguire il lavoro iniziato, con l’inserimento di persone con esperienze e competenze diverse, che hanno accettato di mettersi a disposizione con le loro capacità. Dopo cinque anni possiamo dire di aver investito ogni nostra energia per realizzare tanti progetti e programmarne altri in fase di concretizzazione».

Vivacità che sembra essere ritornata anche sul fronte politico, considerato che rispetto al 2018 a contendersi la guida dell'amministrazione comunale questa volta saranno due liste. Un notevole passo in avanti se si guarda al recente passato visto che il Comune fu commissariato per ben due volte: nel 2010 (la lista presentata non ottenne il quorum) e nel 2017 non furono presentate le liste.

Con i suoi 125 abitanti (erano oltre 200 nel 1981) è uno dei più piccoli paesi della provincia dove si andrà al voto il il 28-29 maggio. I due bambini nati nel 2022, ed altrettanti in arrivo, sono però una iniezione di fiducia per il futuro.

Oggi invece scendono in campo i raggruppamenti proposti dal primo cittadino uscente Greta Pes, 34 anni, e quello capeggiato dall’ex sindaco Francesco Mascia, 58 anni.

Uniti per Soddì

Tra i lavori in itinere, Il sindaco uscente elenca l’efficientamento energetico dell'ex asilo, il sagrato della Parrocchia, il progetto di sviluppo territoriale, messa in sicurezza e miglioramento di alcuni tratti della viabilità rurale, manutenzione straordinaria della casa comunale, riqualificazione del pavimentazione nel centro storico, manutenzione straordinaria e rifacimento strade urbane e campestri, ristrutturazione e messa in sicurezza delle case di via Cagliari.

“Rinnovamento”

La lista “Rinnovamento e tradizione per Soddì” punta molto su un modo diverso di amministrare il paese. «Il nostro intento – afferma Francesco Mascia - è quello di poter dare una nuova e più dinamica spinta alla comunità nella consapevolezza che, data la situazione attuale, è necessario risvegliare l'intera cittadinanza dal torpore e di inattività che sta portando Soddì ad una lenta disgregazione. Crediamo che anche per il nostro piccolissimo paese possa e debba esserci un futuro, in cui potrà ritagliarsi un suo ruolo. È necessario quindi – aggiunge Mascia- un gruppo di persone preparate, consapevoli e determinate a dedicare il proprio tempo alle cose comuni».

Per gli specifici interventi, la lista intende individuare risorse per estendere i cantieri comunali, ed ancora promuovere iniziative volte a favorire lo sviluppo economico nei settori del turismo ecosostenibile legato all'agricoltura, attività sportive e culturali. Massima attenzione inoltre al settore sociale con i supporti alle famiglie nella gestione degli anziani. ( s. c. )

