Fortuna ha voluto che in quel momento, prima dell’arrivo dei soccorsi, non passasse nessuno. Perché l’elettricità che si è sprigionata da un cavo Enel non isolato nello spazio dove si trovava un vecchio chiosco abbattuto di recente, avrebbe potuto creare guai seri.

Il pericolo

Si sono vissuti momenti di apprensione ieri mattina in pieno centro.Mentre erano impegnati a tagliare l’erba nel parchetto tra via Marconi e via Merello, gli operai della ditta Avr, responsabili della manutenzione del verde pubblico, hanno sentito uno strano sfrigolio e notato fumo e scintille che uscivano dal calcestruzzo proprio nel punto dove un tempo di trovava una vecchia edicola. Allarmati, hanno subito avvisato la Polizia locale, arrivata prontamente sul posto. Da qui la chiamata ai vigili del fuoco che hanno trovato un vecchio cavo dell’Enel ancora attivo. Subito sono stati contattati anche i tecnici per isolare la cabina e il cavo che era rimasto dove non sarebbe dovuto stare.Se i giardinieri non si fossero accorti di quanto stava succedendo le cose sarebbero potute finire peggio, soprattutto per il pericolo che qualche passante potesse restare folgorato. Scongiurato anche un blackout nella zona.

«Non avevo idea di cosa stesse succedendo ma ho visto i vigili del fuoco e la Polizia locale e mi sono preoccupata» racconta Irene Schirru che passava in via Marconi nell’ora dell’intervento, «mi sono avvicinata a chiedere informazioni ma mi hanno fatto allontanare dicendo che era molto pericoloso. Per fortuna che è finita bene. Forse anche la pioggia ha favorito la propagazione dell’energia elettrica».

Il chiosco

Dopo la chiusura anni fa dell’edicola, era rimasto il vecchio chiosco che con l’andare del tempo era quasi crollato. Tanto che i residenti avevano inviato anche una petizione al Comune chiedendone la rimozione. Da lì era partita l’ordinanza che imponeva ai concessionari di portare avanti i lavori di abbattimento, rimasta però sulla carta. Così per scongiurare i rischi per l’incolumità pubblica a farsi carico dell’intervento, addebitando ovviamente le spese ai concessionari, era stato il Comune.

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