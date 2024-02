Scintille Corte dei Conti-Governo 

Anche per tutto il 2024 gli amministratori pubblici saranno sollevati da responsabilità contabili in caso di colpa grave. Li proteggerà lo scudo erariale, prorogato per altri sei mesi come hanno voluto maggioranza e governo - in chiave Pnrr - inserendo nel decreto Milleproroghe una modifica criticata fino all’ultimo dalla Corte dei Conti.

Taglio al’Irpef agricola

La proroga di questa misura straordinaria, introdotta ai tempi di pandemia, è «contraddittoria e ingiustificata» per l’Associazione dei magistrati contabili, perché «nonostante la fine del periodo di emergenza, avrebbe l’effetto di stabilizzare l’esclusione della perseguibilità delle condotte commissive gravemente colpose, esponendo il Paese al grave rischio di spreco di denaro pubblico, di gestioni opache di commesse pubbliche e di diffusione del malaffare». Non è l’unico scudo nel testo, licenziato dopo un esame caotico dalle commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera e ora atteso in Aula, dove il governo porrà la fiducia. Si proroga per l’intero 2024 lo scudo penale per i medici: introdotto con il Covid, limita «ai soli casi di colpa grave» la punibilità per chi in modo colposo causa morte o lesioni personali «in situazioni di grave carenza di personale sanitario». Per riempire i vuoti in corsia un emendamento FdI consente ai medici di lavorare fino ai 72 anni fino a fine 2025. Passa l’emendamento sul taglio dell’Irpef agricola e un altro fa slittare al 30 giugno l’obbligo di assicurare i trattori se non vanno in strada.

I costi del Ponte

Il governo ha dato parere contrario alla proposta leghista di posticipare al 2027 la spending review per la società Ponte sullo Stretto, obbligando al ritiro dell’emendamento che non sarebbe dispiaciuto a Matteo Salvini. La Lega ottiene invece la proroga di sei mesi, fino al 31 dicembre, per la sospensione delle multe per chi ha violato l’obbligo di vaccinazione Covid.

