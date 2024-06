Scienze politiche, Pitzalis direttore 

Eletto il nuovo direttore del dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Cagliari: Marco Pitzalis, ordinario di Sociologia dei processi culturali e comunicativi succede alla direzione del docente di statistica sociale, Mariano Porcu. In questi anni il dipartimento ha costituito un importante laboratorio di innovazione nella ricerca e nella didattica, conta 55 tra professori e ricercatori e 9 amministrativi con competenze importanti per la gestione dei progetti e delle sfide per il futuro.

Il dipartimento ha conseguito risultati d’eccellenza nella ricerca: nel 2022 si è classificato all’ottavo posto tra i dipartimenti dell’area delle Scienze Politiche e Sociali, inoltre ha perseguito programmi di innovazione attraverso la ristrutturazione dei corsi di laurea esistenti e introducendo continue sperimentazioni di carattere didattico. «Il nostro dipartimento ha le energie per continuare a sviluppare questa linea, aumentando ulteriormente lo sforzo per l’internazionalizzazione», sottolinea Pitzalis. «In questa direzione si dovranno moltiplicare le collaborazioni con istituzioni, scuole, enti di ricerca e imprese innovative nel territorio dell’Isola in una prospettiva di continua apertura e innovazione. Ancora, solleciteremo la facoltà e l’Ateneo a moltiplicare gli impegni sul piano dell’accoglienza e del sostegno continuo agli studenti».

RIPRODUZIONE RISERVATA